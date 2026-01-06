Haberler

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı'nın annesi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı'nın annesi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı
AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı'nın 75 yaşındaki annesi Feride Özboyacı, hayatını kaybettikten sonra Konya'da düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye çok sayıda siyasi figür ve vatandaş katıldı.

Ak Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı'nın annesi Feride Özboyacı, Konya'da toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 75 yaşındaki Özboyacı'nın naaşı, merkez Karatay ilçesindeki Haciveyis Camisi avlusuna getirildi.

Burada Özboyacı ailesi, taziyeleri kabul etti.

Özboyacı'nın cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Özboyacı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

