AK Parti Milletvekili Kaan Koç, Ilgar Tüneli İnşaatını İnceledi

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AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, Ardahan-Posof kara yolundaki Ilgar Tüneli'nin inşaatında incelemelerde bulunarak, çalışmaların Ardahan için önemine vurgu yaptı.

AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, Ardahan-Posof kara yolunda yapımı süren Ilgar Tüneli'nde incelemede bulundu.

Milletvekili Koç, Damal-Posof-Türkgözü kara yolunun Ilgar Dağı Geçidi'nde yapımı süren Ilgar Tüneli inşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Çalışmaların takipçisi olduğunu belirten Koç, Ilgar Tüneli'nin Ardahan ve Türkiye için önemli olduğunu söyledi.

Devletin her alanda Ardahan'da yürüttüğü çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Koç, şunları kaydetti:

"Çalışmaları yerinde inceledim. Adım adım Ardahan çalışmalarımız kapsamında Posof'ta hemşehrilerimizle buluştum. Çalışmalarımızı, yeni projelerimizi konuştuk. Tünelimizin Damal tarafındaki giriş kısmında yoğun çalışmalar devam ediyor. 120 metre sonra sert kaya zemine gelince çok daha hızlı ilerleyeceğiz. Posof tarafındaki çıkış kısmında fore kazık çalışmaları devam ediyor. Bir ay içerisinde tüm kazıklar çakılmış olacak ve çıkış kısmında da tüneli delmeye başlayacağız. Ardahan'a sözümüz var, çok çalışacağız. Bu sene tünelde önemli bir mesafe ilerleme sağlayacağız. Tünellerimiz için güçlü ödenek desteği vererek çalışmaları yakından takip eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdulkadir Uraloğlu'na serhat şehrim adına teşekkür ederim."

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
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