AK Parti Kastamonu Milletvekili Uluay, Hanönü'de iftar programına katıldı

Ak Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, Hanönü ilçesinde iftar programına katıldı

Milletvekili Halil Uluay, AK Parti Hanönü İlçe Teşkilatının düzenlediği iftar programına katıldı.

Uluay, Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü Lokali'nde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, bütün ilçelerde olduğu gibi Hanönü ilçesinde de ramazan ayının atmosferini en içten şekilde yaşamaktan mutlu olduğunu söyledi.

Programa AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, il ve ilçe teşkilatı ile vatandaşlar katıldı.