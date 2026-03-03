Haberler

AK Parti Kastamonu Milletvekili Uluay, Hanönü'de iftar programına katıldı

Güncelleme:
Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, AK Parti Hanönü İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı ve ramazan ayının atmosferini yaşadığını dile getirdi.

Ak Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, Hanönü ilçesinde iftar programına katıldı

Milletvekili Halil Uluay, AK Parti Hanönü İlçe Teşkilatının düzenlediği iftar programına katıldı.

Uluay, Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü Lokali'nde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, bütün ilçelerde olduğu gibi Hanönü ilçesinde de ramazan ayının atmosferini en içten şekilde yaşamaktan mutlu olduğunu söyledi.

Programa AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, il ve ilçe teşkilatı ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Özgür Özcan
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

