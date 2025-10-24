AK Parti Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Sel Felaketinde Kaybolan Aileyi Ziyaret Etti

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Foça ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kaybolan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun ailesini ziyaret etti.

Kaptanoğlu'nun ailesiyle görüşen Çankırı, "Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada, ekiplerimiz canla başla çalışıyor." dedi.

Çankırı, ziyaretin ardından selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu, AFAD ve belediye ekiplerinden bilgi aldı.

Bölge halkıyla da bir araya gelen Çankırı, geçmiş olsun dileklerini ileterek, vatandaşların güvenliği için devletin tüm birimlerinin sahada olduğunu vurguladı.