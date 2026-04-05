Haberler

AK Partili Alkayış, 323 yıllık kilisedeki çalışmaları yerinde inceledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesi'nde devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Alkayış, yapının Adıyaman'ın önemli inanç ve kültür miraslarından biri olduğunu vurguladı.

Ak Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış ve AK Parti il yönetimi, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören 323 yıllık Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi.

Mara Mahallesi'nde çeşitli ziyaretlerde bulunan Alkayış, daha sonra Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesi'ne geçti.

Restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Alkayış, Adıyaman ve Çevre İller Metropoliti Mor Grigoriyos Melki Ürek'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kiliseye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Alkayış, yapının kentin önemli inanç ve kültür miraslarından biri olduğunu belirtti.

Alkayış, "Bu yapı sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda yüzyıllardır bu topraklarda birlikte yaşam kültürünün simgesidir. Devletimizin gücü ve kararlılığıyla depremde zarar gören tüm tarihi eserlerimiz gibi bu kıymetli yapıyı da aslına uygun şekilde ayağa kaldırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Restorasyon sürecinin ilgili kurumların koordinasyonunda sürdüğünü aktaran Alkayış, çalışmaların tamamlanmasının ardından yapının yeniden ibadete ve ziyarete açılacağını kaydetti.

Ziyarete, AK Parti İl Başkanı Ekrem Çadır ve il yönetimi de katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

