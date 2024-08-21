Üye Girişi
Haberler

AK Parti Milletvekili Ali Şahin Gaziantep'te çiftçilerle buluştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çiftçilerle bir araya geldi. Şahin, çiftçilerin yanında olduğunu belirterek, İslahiye biberinin korunması ve desteklenmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Ayrıca, sulama projeleriyle bölgenin su kaynaklarına kavuşacağını ve ürün kalitesinin artacağını belirtti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çiftçilerle bir araya geldi.

Şahin, beraberindeki İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan ile ilçeye bağlı kırsal Yelliburun Mahallesi'ni ziyaret etti.

İlçede önemli bir geçim kaynağı olan biberin ekildiği tarlalara giden Şahin, çiftçilerle sohbet etti.

Şahin, burada yaptığı açıklamada, çiftçilerin yanında olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"İslahiye biberinin hem rengi hem aroması diğer biberlerden farklı. Biberimizi ve çiftçilerimizi korumak adına, Tarım müdürlüğümüzle, ziraat odamızla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk aşamada tarım kredi kooperatifi genel müdürümüzle görüşerek büyük bir oranda biber alımı başlatacağız. Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarında artık İslahiye biberleri satılacak."

Biberi suyla buluşturmayla ilgili "Kılavuzlu Sulama Projesi"nin devam ettiğini ifade eden Şahin "Kılavuzlu 3"ün yüzde 13'ü, "Kılavuzlu 2"nin yüzde 50'lik kısmı tamamlandı. Önümzüdeki eylül ayında sulamada test aşamasına geçilecek. Bölgemizi suyla buluşturduğumuzda hem rekoltemizi hem ürün kalitemizi de arttırmış olacağız." dedi.

Şahin, arıca salça yapımında hile karıştıranlara ve üreticileri istismar edenlere yönelik operasyonlar düzenlendiğini ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

Milletvekili Ali Şahin gaziantep İslahiye AK Parti Tarım Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
22 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 22 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 22 Ağustos Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 22 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 22 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Muslera neden yok, sakatlandı mı, kaç maç yok, ne zaman dönecek (Young Boys - Galatasaray) Galatasaray Play Off elenirse ne olur? Şampiyonlar Ligi Play Off tek maç mı, rövanş var mı (YOUNG BOYS - GALATASARAY)? Galatasaray elendi mi? Young Boys Galatasaray turu kim geçti? TABİİ 2 canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TABİİ Spor şifresiz izleme linki! TABİİ canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TABİİ Spor 1 şifresiz izleme linki! Şampiyonlar Ligi maç sonuçları, puan durumu 21 Ağustos Çarşamba 2024! Galatasaray maçı hangi kanalda 21 Ağustos Çarşamba? Young Boys Galatasaray nerede izlenir? Okan Buruk neden yok, cezalı mı, neden ceza aldı? Okan Buruk yedek kulübesinde neden yok? Young Boys hangi ülkenin, nerenin takımı? Young Boys hangi ligde oynuyor? YB hangi takım? YB açılımı ne? İngilizce Young Boys ne demek? Young Boys Galatasaray maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Young Boys maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Young Boys Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Şampiyonlar Ligi CANLI TAKİP GS Young Boys maçı kaç kaç, canlı maç skoru! #9917 #127942 İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 21 Ağustos Haziran Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Şampiyonlar Ligi ayak bastı parası 2024 ne kadar oldu? CANLI maç izle! (YOUNG BOYS GALATASARAY) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 21 Ağustos Young Boys Galatasaray maçı nereden izlenir?
title