AK Parti milletvekili adayı Yenişehirlioğlu Kula'da esnafı ziyaret etti

AK Parti Manisa milletvekili adayı Bahadır Yenişehirlioğlu, Kula ilçesinde partililerle bir araya geldi, esnaf ziyaretinde bulundu.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'u ziyaret eden Yenişehirlioğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 14 Mayıs seçimlerinin Türkiye'nin geleceği için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Yenişehirlioğlu, "Bugün itibariyle Türkiye'nin geldiği konum, dünya gündeminde önemli bir yer tutmaktadır. Teknolojide, bilimde ve sanayide Türkiye Yüzyılının arifesindeyiz. Bunu çok iyi değerlendirerek 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakını daha güçlü meclise taşımamız gerekiyor." diye konuştu.

Esnaf ziyaretinde bulunan Yenişehirlioğlu, seçmenlere gül dağıttı.

Kula Süt Üreticileri Birliği Başkanı Harun Uysal'ı da ziyaret eden Yenişehirlioğlu, süt üreticilerinin yaşadığı sorun ve sıkıntılarını dinledi.