Haberler

AK Parti Mersin Milletvekili Kıratlı kuvvetli yağıştan etkilenen ilçelerde inceleme yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, kuvvetli yağıştan olumsuz etkilenen Mezitli ve Erdemli ilçelerinde incelemede bulundu.

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, kuvvetli yağıştan olumsuz etkilenen Mezitli ve Erdemli ilçelerinde incelemede bulundu.

Kıratlı, 30 Ocak'taki yağışta zarar gören Mezitli ilçesindeki Doğulu Mahallesi ve Mezitli Deresi'nde yürütülen çalışmaları inceledi.

Devlet Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Han Kılıçaslan ve AFAD İl Müdürü Alparslan Yenitürk ile görüşen Kıratlı, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kıratlı, daha sonra Erdemli ilçesinde Belediye Başkanı Mustafa Kara ile Pınarbaşı, Çiftepınar ve Üzümlü mahallelerini ziyaret etti, yağıştan etkilenen vatandaşlar ve çiftçilerle görüştü.

Kıratlı, yaptığı açıklamada, Mersin Valiliği koordinasyonunda tüm kamu kurumlarının sahada olduğunu belirtti.

Çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydeden Kıratlı, şu ifadeleri kullandı:

"Şehrimizin her noktasındaki süreci yakından takip ediyoruz. En büyük tesellimiz can kaybı ve ciddi yaralanmanın yaşanmamış olmasıdır. Selden zarar gören vatandaşlarımız için hasar tespit çalışmaları da titizlikle devam etmektedir. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yaralarımızı en kısa sürede saracağız."

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz

Trump'tan İran açıklaması! Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var
Fenerbahçe değil! Ademola Lookman'ın yeni takımı belli oldu

Lookman'ın yeni takımı belli oldu
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi

Şarkıları kaldırılmıştı, şimdi de milyonluk aracına el kondu
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü

Hangi cezaevine götürüldüğü merak konusuydu! Belli oldu
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz

Trump'tan İran açıklaması! Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var
Merve Boluğur'un son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç

Son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç
Göztepe, geriye düştüğü müsabakada sürprize izin vermedi

Bu takımı kim durduracak?