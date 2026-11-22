AK Parti Mersin Milletvekili Çakır, Bozyazı'da istişare toplantısına katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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AK Parti Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Bozyazı Öğretmenevi'nde düzenlenen istişare toplantısına katıldı. Toplantıda ilçenin sorunları ve talepler görüşüldü; Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya ile İlçe Başkanı Gökhan Zor da yer aldı.
Ak Parti Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Bozyazı ilçesinde istişare toplantısına katıldı.
Çakır, Bozyazı Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kurum amirleriyle bir araya geldi.
İlçenin sorunları ve katılımcıların taleplerinin görüşüldüğü toplantıda görüş alışverişinde bulunuldu.
Programda Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya ve AK Parti Bozyazı İlçe Başkanı Gökhan Zor da yer aldı.
Kaynak: AA