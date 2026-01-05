Haberler

AK Parti Mardin İl Başkanı Uncu: Üye Sayısında Yüzde 13,5 Artış

AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, son bir yılda Mardin'de 13 bin 626 kişinin partilerine katıldığını ve üye sayısının yaklaşık yüzde 13,5 oranında arttığını açıkladı. Uncu, Türkiye genelinde AK Parti üye sayısının 664 bin 568 artarak 11 milyon 543 bin 301'e ulaştığını belirtti. Bu artışın, partinin sahada yürüttüğü çalışmalar ve hükümet icraatlarının başarılı bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Ak Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, "Mardin'de son bir yılda 13 bin 626 vatandaşımız partimize katılım sağlamış, yaklaşık yüzde 13,5 oranında bir üye artışı gerçekleşmiştir." dedi

Uncu, partisinin il başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, siyasi partilerin üye sayılarına ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının güncellediği kayıtlarla ilgili açıklamada bulundu.

Ak Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı öncülüğünde 81 ilde gerçekleştirilen üye çalışmalarının Mardin verilerini değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini belirten Uncu, 2 Ocak'ta açıklanan resmi verilere göre Ak Parti'nin üye sayısının Türkiye genelinde 664 bin 568 artarak, 11 milyon 543 bin 301'e ulaştığını bildirdi.

Uncu, bu artışın Türkiye siyasi tarihinde güçlü bir toplumsal karşılığın ve sahaya dayalı siyaset anlayışının somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Mardin'deki toplam üye sayısının ise 115 bin 853'e ulaştığını aktaran Uncu, şunları kaydetti:

"Yürütülen çalışmalar neticesinde, Mardin'de son bir yılda 13 bin 626 vatandaşımız partimize katılım sağlamış, yaklaşık yüzde 13,5 oranında bir üye artışı gerçekleşmiştir. Bu tablo, teşkilatlarımızın sahadaki emeğinin, hükümetimizin icraatlarının ve milletimizle kurduğumuz güçlü bağın somut bir göstergesidir. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde güçlü Ak Parti, güçlü Türkiye'nin teminatıdır. Türkiye'nin en genç illerinden biri olan Mardin, bu güçlü geleceğin inşasında önemli bir sorumluluk üstlenmektedir."

Toplantıya, AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak ile partinin il yönetimi katıldı.

