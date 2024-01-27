AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Erin Seçim Koordinasyon Merkezi'ni Ziyaret Etti

Ak Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin, AK Parti Mardin İl Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İl Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Erin, İl Başkanı Vahap Alma, İl Seçim Koordinasyon Başkanı Orhan Çeçen ve diğer üyelerle bir araya geldi.

Erin, Mardin için hayati önem taşıyan yerel seçimlere sayılı günler kaldığını belirterek, "Bizler İl Başkanımız ve tüm teşkilatlarımızla birlikte hazırlıklarımızı tamamladık. Bu kapsamda inşallah SKM'nin bizlere sunacağı programların her aşamasını yerine getirerek çalışmalarımızı zaman mefhumu gözetmeksizin sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.