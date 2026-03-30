AK Parti'li Tuncer: İsrafın önlenmesini öncelikli hedef olarak görüyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer, '30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü' nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Tuncer, '30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün, Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlayan ve bugün dünya çapında kabul gören Sıfır Atık Hareketi'nin en önemli kazanımlarından biri olduğunu belirtti. Sıfır Atık Hareketi'nin 2017 yılında çevreyi koruma, israfı önleme ve kaynakları verimli kullanma hedefiyle bir zihniyet dönüşümünü başlattığını ifade eden Tuncer, hareketin insanlık adına önemli bir başarıya öncülük ettiğini kaydetti. Türkiye'nin iyilik, vicdan ve iş birliğini merkeze alan yaklaşımını iklim diplomasisine de yansıttığını vurgulayan Tuncer, "Türkiye'nin yön verdiği, insan ile tabiat arasındaki dengenin vazgeçilmez olduğunu vurgulayan bu vizyonun uluslararası alanda karşılık bulması ülkemiz adına son derece sevindiricidir" dedi.

'SIFIR ATIK BİR BİLİNÇ MESELESİDİR'

Emine Erdoğan'ın 'Bugün yaşayan nesil çevreye yönelik tabloyu değiştirebilecek son nesildir' sözünü hatırlatan Tuncer, bu çağrının, sorumluluğun büyüklüğünü ortaya koyduğunu belirtti. Tuncer, "AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı olarak dünyamızın geleceği, Türkiye'nin istikbali ve gençlerimize bırakacağımız doğa için bu çağrının son derece anlamlı olduğunun bilincindeyiz. Bu anlayışla 'Sıfır Atık' kültürünün toplumun tüm kesimleri tarafından sahiplenilmesini ve yaygınlaşmasını, israfın önlenmesini öncelikli hedefimiz olarak görüyoruz" ifadelerine yer verdi. Atıkların doğru yönetilmesinin yalnızca çevreyi korumakla kalmayacağını, ekonomik ve sosyal kazanımlar da sağlayacağını belirten Tuncer, iklim değişikliği, doğal kaynakların tükenmesi ve artan atık miktarının üretim ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi gerektiğini açıkça ortaya koyduğunu söyledi. Tuncer, "Sıfır Atık, bireyden başlayarak toplumun tüm kesimlerine yayılan bir bilinç meselesidir. Evlerimizde, iş yerlerimizde, okullarımızda ve şehirlerimizde atıkları ayrıştırmak, geri dönüşümü desteklemek ve israfı önlemek artık günlük hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır" değerlendirmesinde bulundu.

'KADINLARIN KATKISI BÜYÜK'

Sıfır Atık Girişimi'nin başarısında kadınlar başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin katkısının önemli olduğunu vurgulayan Tuncer, kadınların emeğiyle hareketin her geçen gün daha da yaygınlaştığını belirtti. Tuncer ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sürdürülebilir, doğa dostu ve dirençli şehirler inşa etmek için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü kaydetti. Tuncer, açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Sıfır Atık Hareketi'nin öncüsü Emine Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, Sıfır Atık Vakfı'na ve çevre bilincine katkı sunan herkese teşekkür ederek, "Daha temiz bir çevre ve sürdürülebilir bir gelecek için herkesin sorumluluk alması gerektiğini bir kez daha vurguluyor, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nü kutluyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı