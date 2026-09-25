AK Parti'li Çelik'ten, Kazakistan'a taziye mesajı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kazakistan'da Hazar Denizi'ndeki askeri tatbikat sırasında yaşanan kaza sonucu 12 askerin şehit olmasına ilişkin taziye mesajı yayımladı.

Ak Parti'li Çelik, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Kardeş Kazakistan'da, Hazar Denizi'ndeki askeri tatbikat sırasında yaşanan kaza sonucu 12 askerin şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybeden askerlere Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına, dost ve kardeş Kazakistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz. İlan edilen ulusal yas gününde Kazakistanlı kardeşlerimizin acısını derinden paylaşıyor, devam eden arama kurtarma çalışmalarından hayırlı haberler almayı temenni ediyoruz. Acınız acımızdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı