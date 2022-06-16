AK Parti'li Ala, Şuşa Beyannamesi'nin bölgesel barışın Sened-i İttifakı olduğunu belirtti

Ak Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Şuşa Beyannamesi ile Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk ilişkilerinin müttefiklik düzeyine çıkartıldığını belirterek, Beyanname'nin adeta bölgesel barışın Sened-i İttifakı olduğunu söyledi.

Şuşa Beyannamesi'nin birinci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Azerbaycan'da bulunan Ala, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ala, hem Azerbaycan ile Türkiye hem de AK Parti ile Yeni Azerbaycan Partisi arasındaki ilişkilerin her ülkeye örnek olacak düzeyde olduğunu belirtti.

Bir yıl önce iki ülkenin cumhurbaşkanları tarafından Şuşa Beyannamesi'nin imzalandığını hatırlatan Ala, "(Beyanname) İki ülke arasındaki sarsılmaz dostluk ilişkilerini müttefiklik ilişkisine taşıdı, yol haritası çizdi ve hedefler koydu. Bölgesel barışın adeta Sened-i İttifakı oldu. O bakımdan çok önemli buluyoruz. Sadece biz değil uluslararası camia da bu belgeyi çok önemli bir diplomatik belge olarak tanımlıyor. Bölgede barışın tesisi için çok güzel bir zemin oluşturdu." şeklinde konuştu.

Ala, dün Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da konferansa katıldıklarını belirterek, "Şuşa şiir gibi bir şehir. Şehrin sokaklarında dolaşırken sanki bir şiir mısraları arasında dolaşıyorsunuz. Herkese de tavsiye ederim. İnanılmaz güzel, inanılmaz ferahlatıcı bir şehir." dedi.

İşgal döneminde Ermenistan yöneticilerinin Şuşa'da eğlence etkinliklerine katıldığını hatırlatan Ala, "Şuşa'da raks ediyorlardı. Biz o zaman da, 'Şuşa sizin değil, burada raks etmeyin' diyorduk. Şimdi oradan çıkarıldılar ve üzülüyorlar. Üzülenlere de diyoruz ki 'üzülmeyin, Şuşa zaten sizin değildi.' Bu anlayış içerisinde bölgede barış ve huzuru tesis etmek için Azerbaycanlı kardeşlerimizle bir çaba içerisindeyiz, çok sıkı ilişkilerimiz var. Çok güzel berrak hedeflerimiz var. Bunun temeli de barış ve huzurun, istikrar ve güvenin bölgede temin edilmesi." ifadelerini kullandı.