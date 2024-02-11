AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a silahlı saldırı

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'nde gerçekleştirdiği 'Mardinliler Buluşması' sırasında beyaz bir araç içinde sokağa gelen kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı anında sokakta bulunan Ebru Güneş başından vurularak ağır yaralandı. Ağır yaralanan Güneş'in hayati tehlikesi devam ediyorken olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde çevrede bulunanların silahlı saldırı sırasında kaçtığı ve bir çocuğun eğilerek arabaların arasında kaçarak uzaklaştığı anlar görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel