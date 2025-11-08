Haberler

AK Parti Konya İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

Güncelleme:
AK Parti Konya İl Başkanlığı İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Ak Parti Konya İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Karatay Gençlik Merkezi'nde yapılan toplantıda, partinin yerel ve genel siyasetteki hedefleri konuşuldu.

Ak Parti'nin Konya'ya yaptığı hizmetlerin de değerlendirildiği toplantıda, gelecek dönemde atılacak adımlara ilişkin çalışmalar gözden geçirildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda kararlılıkla çalışmaya devam edileceği mesajı vurgulandı.

Toplantıya, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi (MKYK) Mustafa Özkan, MKYK Üyesi ve Konya Milletvekili Ünal Karaman, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Koordinatörü Adana Milletvekili Abdullah Doğru, AK Parti Konya milletvekilleri Mehmet Baykan, Mustafa Hakan Özer, Selman Özboyacı, Hasan Ekici ve Latif Selvi, İl Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kelek, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yılmaz, 31 ilçe başkanı, belediye başkanları ve teşkilat mensupları katıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Güncel
