AK Parti Konya İl Başkanı Özgökçen, Seydişehir'de gençlerle buluştu

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, "Söz Gençlikte" ramazan programları kapsamında Seydişehir'de gençlerle bir araya geldi.

AK Parti Seydişehir Gençlik Kolları tarafından düzenlenen programda gençlerle sohbet eden Özgökçen, gençliğin teşkilatın en dinamik ve en güçlü unsuru olduğunu ifade etti.

Gençlerin fikir, öneri ve taleplerini dinleyen Özgökçen, "AK Gençlik, davasının gücüne güç katma anlayışıyla çalışan bir gençliktir. Gençlerimiz, sadece bugünün değil yarının da teminatıdır. Liderinin izinde, ülkesine ve milletine hizmet etme azmiyle hareket etmektedir. Teşkilatımızda hiçbir şekilde ayrımız gayrımız yoktur. Ana kademe, gençlik kolları ve kadın kollarıyla biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Bu aile, sarsılmaz iradesiyle davası için gece gündüz demeden çalışan bir ailedir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde millete hizmet yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Programda söz alan gençler ise eğitimden istihdama, sosyal ve kültürel faaliyetlerden yerel çalışmalara kadar birçok konuda görüş ve önerilerini dile getirdi.

Programa İlçe Başkanı Ramazan Arın ve Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, İl Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kelek, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Çiftçi, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda genç katıldı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

