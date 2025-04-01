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AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş yaşamını yitirdi

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AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş (79), bir süredir tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.

AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş (79), bir süredir tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.

Evli, 4 çocuk babası Abiş'in cenazesinin yarın öğle namazının ardından Ulaşlı Mahallesi Merkez Camisi'nden kaldırılacağı öğrenildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kadim yol arkadaşı, Ulaşlı eski Belediye Başkanı'mız, kıymetli büyüğümüz Burhan Abiş'e Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, sevenlerine ve tüm yakınlarına başsağlığı ve sabır temenni ediyorum. Mekanı cennet olsun."

Abiş, Gölcük ilçesinde kapatılan beldelerden Ulaşlı'nın 1986-1994 yıllarında belediye başkanlığını yapmıştı.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
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