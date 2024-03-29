Üye Girişi
Haberler

AK Parti Kırşehir İl Genel Meclisi Üyesi Adayları Projelerini Anlattı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ak Parti Kırşehir İl Genel Meclisi üyesi adayları, hazırladıkları projeleri anlattı.

Adaylar Bülent Ozan, Emrah Doğan, Murat Yüksel, Mustafa Kamalı, Ahmet Deveci ve Tayfun Tekin, kent merkezinde bir düğün salonunda, merkez ve köy muhtarları, muhtar adayları ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Programda konuşan AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal, iktidarları süresince tüm köylere istisnasız hizmet götürdüklerini söyledi.

Hizmetlerine yenilerini ekleyeceklerini, İl Genel Meclisi üyesi adaylarının projeleriyle köylerin gelişimini sürdüreceğini vurgulayan Ünsal, "AK Parti iktidarında köylerimizin temel sorunları çözüme kavuştu. Muhtarlarımızla sürekli istişare halinde beklenen tüm hizmetleri gerçekleştirdik. Hazırlanan yeni projeler ile çıtayı daha yükseğe taşıyoruz." dedi.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan da son dönemde kente bir dizi proje ve hizmeti kazandırdıklarını anımsattı.

Savunma sanayi yatırımı başta olmak üzere eğitim, spor, kültür, tarım gibi alanlarda projelerin 2024 yılı içinde başlayacağını aktaran Erkan, "Kırşehir'e her zamankinden daha fazla hizmet getirme yarışı içindeyiz. Yakın zamanda Kırşehir'de ağırladığımız tüm bakanlarımız müjde verdi, bundan tüm hemşerilerimizle mutlu olduk. Bunlar devamı gelecek büyük yatırımların habercisi olacaktır. İnşallah şehrimizin kalkınması için çalışmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, İl Genel Meclisi üyesi adayları Özel İdare sosyal tesisi, köylerden tüketiciye süt, kilit parke taşı fabrikası, Kocabey kavaklığı doğal yaşam vadisi, jeotermal sera, su ürünleri paketleme ve depolama tesisi, mantar yetiştiriciliği, plastik geri dönüşümden boru üretim tesisi projeleri hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Necmettin Erkan Milletvekili AK Parti Kırşehir Yerel Haberler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hüseyin Yener kimdir? Zafer Partisi Isparta- Gönen Belediye Başkan adayı Hüseyin Yener kaç yaşında, nereli? Hüseyin Yalçın kimdir? Zafer Partisi Isparta- Gelendost Belediye Başkan adayı Hüseyin Yalçın kaç yaşında, nereli? Ercan Yılmaz kimdir? Zafer Partisi Isparta- Eğirdir Belediye Başkan adayı Ercan Yılmaz kaç yaşında, nereli? Abdülkerim Akkaya kimdir? Memleket Partisi Artvin Arhavi Belediye Başkan Adayı Abdülkerim Akkaya Kaç yaşında, nereli? Adil Gürbüz kimdir? Memleket Partisi Artvin Ardanuç Belediye Başkan Adayı Adil Gürbüz Kaç yaşında, nereli? Turgay Şirin kimdir? Memleket Partisi Ardahan Çıldır Belediye Başkan Adayı Turgay Şirin Kaç yaşında, nereli? Yıldırım Öztuğ kimdir? Memleket Partisi Afyonkarahisar Dazkırı Belediye Başkan Adayı Yıldırım Öztuğ Kaç yaşında, nereli? Hüseyin Yakaryılmaz kimdir? Memleket Partisi Adıyaman Yaylakonak Belediye Başkan Adayı Hüseyin Yakaryılmaz Kaç yaşında, nereli? Hayriye Yıldız kimdir? Zafer Partisi Isparta- Atabey Belediye Başkan adayı Hayriye Yıldız kaç yaşında, nereli? Berat Doğan kimdir? Zafer Partisi Isparta- Aksu Belediye Başkan adayı Berat Doğan kaç yaşında, nereli? Oğuz Emre Gökal kimdir? Zafer Partisi Hatay- Yayladağı Belediye Başkan adayı Oğuz Emre Gökal kaç yaşında, nereli? Akaryakıt fiyatları 3 haneli rakamlara mı çıkıyor? Cumhurbaşkanlığı ne dedi? Suphi Yıldız kimdir? Zafer Partisi Hatay- Samandağ Belediye Başkan adayı Suphi Yıldız kaç yaşında, nereli? Salih Savaşlı kimdir? Zafer Partisi Hatay- Reyhanlı Belediye Başkan adayı Salih Savaşlı kaç yaşında, nereli? Abdullah Kadayıf kimdir? Zafer Partisi Hatay- Payas Belediye Başkan adayı Abdullah Kadayıf kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title