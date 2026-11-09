AK Parti Kilis İl Başkanlığında devir teslim töreni düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ak Parti Kilis İl Başkanlığında devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle AK Parti Kilis İl Başkanlığına atanan Mustafa Tohumcu, görevi Kilis AK Parti Teşkilat Başkanı Mehmet Ali Özçil'den devraldı.

Parti binasında düzenlenen törende konuşan Özçil, vekaleten yürüttüğü il başkanlığı görevini Mustafa Tohumcu'ya devretmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Tohumcu da AK Parti Kilis İl Başkanlığı görevini üstlenmenin onurunu ve sorumluluğunu taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu görevi bir makamdan ziyade, aziz hemşehrilerimize hizmet etme sorumluluğu olarak görüyorum. Biliyorum ki siyaset, gönüllere dokunmak, insanımızın derdiyle dertlenmek, umutlarını büyütmek ve ortak geleceğimiz için gayret göstermektir."

Tohumcu, önceki dönem İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA