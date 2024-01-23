AK Parti Kilis Belediye Başkan adayı Polat, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Ak Parti Kilis Belediye Başkan adayı Reşit Polat, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Polat, bir restoranda düzenlenen toplantıda, seçim çalışmalarına hızlı başladıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 31 Mart seçimlerinde Ak Parti'den göreve talip olduğunu belirten Polat, 25. ve 26. dönem AK Parti Kilis milletvekilliği yaptığını hatırlatarak, "Aktif görev yaptığımız yıllarda Kilis'in sorunlarını tüm gücümüzle çözebilmek için samimiyetle uğraş verdik. Çok büyük hizmetleri Kilis'e kazandırdık. Bundan sonra da İnşallah kazandırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Polat, teşkilatla birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını dile getirdi.

AK Parti İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı da 31 Martta belediye başkanlığını büyük bir zaferle kazanacaklarını ifade etti.

Programa Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ve teşkilat üyeleri katıldı.