AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Yahyalı'da muhtarlarla bir araya geldi

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Yahyalı'da mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Yahyalı'da mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Akar, Derebağ Mahallesi Çağlayan Şelalesi'nde bulunan bir sosyal tesiste, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ile AK Parti İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, Akar, Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Büyükkılıç, muhtarlar buluşmasında 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerindeki sandıklarda sadece 1 oyun CHP'ye diğer oyların tamamının AK Parti'ye çıktığı Çavdaruşağı Mahallesi muhtarı Mehmet Atmaca'ya teşekkür ederek, böyle bir ilçeye başkanlık ettiği için mutlu olduğunu söyledi.

Akar ise birlik ve beraberliğe vurgu yaptığı konuşmasında, "Biz artık söz dinleyen değil sözü dinlenen bir ülkeyiz. Biz büyük Türkiye'yiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere muhtarlara çok önem verdiklerini vurgulayan Akar, daha sonra muhtarların sorunlarını dinledi.