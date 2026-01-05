Haberler

AK Parti'nin Kastamonu'da üye sayısı 68 bin 734 oldu
Güncelleme:
Ahmet Sevgilioğlu, 1 Ocak 2025 itibarıyla 63 bin 445 olan üye sayısının 68 bin 734'e yükseldiğini ve bu artışın Türkiye genelindeki büyümenin önemli bir parçası olduğunu belirtti.

AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, 1 Ocak 2025 itibarıyla 63 bin 445 olan üye sayısının, 2025 yılı sonu itibarıyla 5 bin 289 yeni üyenin katılımıyla 68 bin 734'e yükseldiğini söyledi.

AK Parti Kastamonu İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan Sevgilioğlu, üye kazanım sürecinin yalnızca sayısal bir hedef olarak görülmediğini ifade etti.

Bu süreci gönüllülük, aidiyet ve karşılıklı güven temelinde yürüttüklerini dile getiren Sevgilioğlu, "Kastamonu'daki bu başarı, Türkiye genelinde elde edilen artışın önemli bir parçasıdır. Kastamonu'da 1 Ocak 2025 itibarıyla 63 bin 445 olan üye sayısı, 2025 yılı sonu itibarıyla 5 bin 289 yeni üyenin katılımıyla 68 bin 734'e yükseldi, bu da yüzde 8,3'lük artış anlamına geliyor." dedi.

Üye artışının teşkilatların sahaya dayalı çalışmaları ve vatandaşlarla birebir temasın sonucu olduğunu belirten Sevgilioğlu, emeği geçen teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

