AK Parti, Karaman'da milletvekili adaylarını tanıttı

AK Parti Karaman İl Başkanlığınca, milletvekili adayları tanıtıldı.

AK Parti İl Başkanlığı binasında düzenlenen toplantıda konuşan İl Başkanı Murat Öztürk, sadece seçim dönemlerinde vatandaşı dinleyen bir parti olmadıklarını söyledi.

Vatandaşlarla her zaman bir arada olan bir parti içerisinde bulunmanın gururunu yaşadığını dile getiren Öztürk, "Partinin kurulduğu günden bu yana her zaman interaktif bir şekilde vatandaşın talebi, sıkıntısı ne ise çözüm noktasında da her zaman irade göstermiş bir parti olduk." dedi.

Toplantıda, milletvekili adayları da birer konuşma yaptı.