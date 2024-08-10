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AK Parti Karabük Milletvekilleri Eskipazar OSB'deki İncelemeleri Tamamladı

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AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemelerde bulundu. Şahin, bölgedeki çalışmaların hızla devam ettiğini ve yakından takip ettiklerini belirtti.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, yapımı devam eden Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) incelemeler gerçekleştirdi.

Şahin, yaptığı açıklamada, Keskinkılıç ile toplamda 347 hektar alanı bulunan sanayi bölgesini incelediklerini belirtti.

Karabük'ün bir sanayi kenti olduğuna işaret eden Şahin, "Ülkemizin ilk ağır sanayisi bizde. Sanayi kültürüne sahip bir kentte yaşıyoruz. Bunu geliştirmek ve güçlü yarınlar oluşturmak bizim asli görevimiz. Eskipazar OSB Karabük için 'güçlü bir yarın' demektir. Eskipazar OSB içinde barındırdığı ulaşım özellikleriyle geleceğin üretim üssü olacak ve bölgenin daha çok kalkınmasında etkin bir rol oynayacak. Eskipazar OSB, Karabük'e değer katacak." ifadelerini kullandı.

"Çalışmaların her aşamasıyla ilgileniyor, yakından takip ediyoruz."

Bölgede çalışmaların hızla devam ettiğini vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Eskipazar OSB'de bulunan 73 parselin tamamı tahsis edildi. Bir firma temelini attı, yükseltiyor. Bir çok firmada proje çalışmalarını sürdürüyor. Burası modern sanayi altyapısıyla yerelden, evrensele üretimin parlayan yıldızı, istihdamın ve sürdürülebilir kalkınmanın adresi olacak. Yaklaşık 6 bin kişi burada istihdam edilecek. Bütün bu özellikleriyle çok önem arz eden Eskipazar OSB'deki çalışmaların her aşamasıyla ilgileniyor, yakından takip ediyoruz. Bir an önce vücut bulması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Keskinkılıç Cem Şahin Eskipazar AK Parti OSB Politika Güncel Haberler

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