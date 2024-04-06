AK Parti Karabük Milletvekilleri AA'nın 104. yıl dönümünü kutladı
AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Şahin, mesajında, Milli Mücadele'nin sesini dünyaya duyurmak için 104 yıl önce kurulan AA'nın, bugün aynı misyonla çalıştığını belirtti.
AA'nın başarılarının yadsınamaz olduğuna işaret eden Şahin, "Anadolu Ajansının 104'üncü kuruluş yıl dönümü dolaylısıyla çalışanlarını kutlar, başarılarının devamını dilerim." ifadesini kullandı.
Keskinkılıç da mesajında, küreselleşen dünyada güvenirliği ve hızıyla fark yaratan AA'nın, gurur kaynağı olduğunu kaydetti.