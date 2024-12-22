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AK Parti Karabük İl Kongresi'nde Birlik ve Beraberlik Mesajları Verildi

AK Parti Karabük İl Kongresi'nde Birlik ve Beraberlik Mesajları Verildi
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AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Cem Şahin, Karabük İl Başkanlığı 8. Olağan Kongresi'nde birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Kongrede partinin geleceği için birlikte çalışma kararlılığı ifade edildi.

Ak Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, partisinin Karabük İl Başkanlığı 8. Olağan Kongresi'nden birlik ve beraberlik mesajlarının yükseldiğini belirtti.

Merkez Spor Salonu'nda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'nın katılımıyla dün yapılan kongreye ilişkin açıklama yapan Şahin, Karabük için hep birlikte çalışmaya, üretmeye, gönüller kazanmaya devam edeceklerini anlattı.

Yeniden diriliş ve tazelenme süreci olan kongrenin, hemşehrileriyle kucaklaşmanın, gönül köprülerini güçlendirmenin çok önemli vesilesi olduğunu dile getiren Şahin, "AK Parti, milletin ruhundan doğmuş, gönüllerle inşa edilmiş büyük bir dava ve medeniyet hareketidir. Bu dava, ayrıştırmayı değil birleştirmeyi, uzaklaşmayı değil kucaklaşmayı, ötekileştirmeyi değil kardeşliği şiar edinmiştir. İşte bu yüzden AK Parti'nin siyaset anlayışı, sadece sandıkta değil, gönüllerde kazanmaya dayanır. Bizim siyasetimiz, birlik siyasetidir, beraberlik siyasetidir, kardeşlik siyasetidir." ifadelerini kullandı.

Şahin, her kapıyı çaldıklarını, her eli sıktıklarını, her yüreğe dokunduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu kongrenin ardından bütün teşkilatlarımızla her köyümüze gideceğiz, her vatandaşımızın kapısını çalacağız, dertlerini dinleyecek, çözümler üreteceğiz. Hep birlikte Türkiye için, hep birlikte Karabük için çalışmaya devam edeceğiz. Şimdi yeni bir dönem başlıyor. Kongremizde il başkanlığı görevine devam eden değerli kardeşimiz Ferhat Salt'a başarılar diliyorum. Eminim ki Ferhat Başkanımız, bu kutlu dava yolunda büyük özveriyle şimdiye kadar çalıştı, bundan sonra da çalışacak, Karabük'ümüzü daha güzel yarınlara taşıyacaktır."

Kaynak: AA / Ahmet Anıl Özler - Güncel
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