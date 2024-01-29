AK Parti Karabük Milletvekilleri ve İl Başkanı, 'İlk Evim, İlk İş Yerim' Proje Alanını Gezdi

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, ile İl Başkanı Ferhat Salt ve AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, "İlk Evim, İlk İş Yerim" Proje alanını gezdi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, heyet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca başlatılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında Kartaltepe Mahallesi'nde yapılan 280 konut ve 12 işyerinin inşaat alanını gezdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Salt, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde başlatılan proje kapsamında yapılacak konutların, birçok vatandaşın ev sahibi olmasına olanak sağlayacağını belirtti.

Salt, vatandaşların modern ve konforlu yaşam sürdürebilecekleri şekilde tasarlanan konutlarda çeşitli sosyal aktivitelere katılım imkanı da bulacaklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Projenin tamamlanmasıyla vatandaşlarımız uygun koşullarda konut sahibi olacaklar ve iş yeri açma fırsatı bulacaklar. Proje kapsamında, Kartaltepe Mahallesi'nde 280, Safranbolu'da 200, Eskipazar'da 120, Eflani'de 63, Ovacık'ta 30 ve Yortan beldesinde 59 olmak üzere Karabük'te toplam 752 sosyal konut inşa edilecek."