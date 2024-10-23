Üye Girişi
Haberler

AK Parti Karabük heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluştu

AK Parti Karabük heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluştu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da bir araya geldi.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Genel Merkezi'nde 22 Ekim'de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın başkanlığında Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya katılan Çetinkaya ve Salt, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başta ulaşım olmak üzere sağlık, sanayi, çevre, spor, adalet, yerel yönetim ve birçok konuda yapımı süren ve planlanan projeleri arz ettiklerini bildiren Salt, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza 8. olağan ilçe kongrelerimizi başarıyla tamamladığımızı ve şimdi büyük heyecanla il kongremize hazırlandığımızı ilettik. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımızı Karabük'e davet ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız, her zaman olduğu gibi Karabük'e olan özel ilgisini ve desteğini bir kez daha dile getirdi, Karabük'ümüze selamlarını iletti. Kıymetli vakitlerini bize ayırdıkları için şehrim ve hemşehrilerim adına Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum."

Toplantıya, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Uluçay ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Semih Can Güzel de katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Özkan Çetinkaya Yerel Yönetim Çetinkaya AK Parti Güncel Ankara

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var

 İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı

İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı

 Ankara TUSAŞ'taki patlama anı kamerada

TUSAŞ'taki patlama anı kamerada
Ankara TUSAŞ'taki saldırının zamanlaması dikkat çekici

Ankara TUSAŞ'taki saldırının zamanlaması dikkat çekici
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TUSAŞ Genel Müdürü kimdir? TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu kimdir? Galatasaray Elfsborg hangi kanalda? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? SON DAKİKA: YAYIN YASAĞI! TUSAŞ haberlerine yayın yasağı mı getirildi? TRT 1 canlı maç izle! GALATASARAY MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki TUSAŞ rehine kim, rehine kurtarıldı mı? Galatasaray Elfsborg CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Galatasaray Elfsborg maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TUSAŞ'a saldıran teröristlerin adı ne, nereli, hangi örgütten? Saldırı kontrol altına alındı mı? (TUSAŞ) TUSAŞ patlamasında teröristler öldü mü? TUSAŞ canlı bomba saldırısında kaç terörist var? TUSAŞ'a saldıran canlı bomba teröristin FOTOĞRAFI yayınlandı mı? TUSAŞ'ta tekrar 2. kez patlama mı oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.