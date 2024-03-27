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AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya Vatandaşlarla İftar Programında Buluştu

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AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, iftar programında vatandaşlarla buluştu.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, seçim çalışmalarını sürdüren Çetinkaya, Üniversite Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında Kastamonu Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

Ezanın okunmasıyla vatandaşlarla orucunu açan Çetinkaya, kendisine gönülden destek veren hemşehrilerine teşekkür etti.

Çetinkaya, birlik ve beraberliğin daim olmasını temenni ederek, "Hemşehrilerimizin inancı, güveni ve teveccühleriyle Karabük'ümüzün altın çağını el ele vererek, hep birlikte başlatmaya çok az kaldı. Karabük için değişim vakti. 5 yıl boyunca yazacağımız büyük başarı hikayesini, Karabük'ümüzün her yerine taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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