Haberler

AK Parti Seyhan Kadın Kolları'ndan Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'e destek

AK Parti Seyhan Kadın Kolları'ndan Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'e destek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Seyhan Kadın Kolları, sosyal medyada hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e destek olmak için toplandı. Kadınlar, yöresel kıyafetleriyle Akgün'e sahip çıktıklarını vurguladı.

Ak Parti Seyhan Kadın Kolları üyeleri, sosyal medyada yapılan paylaşımla hedef alınan Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e destek için bir araya geldi.

Partilerinin Seyhan İlçe Başkanlığı önünde bir araya gelen kadınlar, giydikleri yöresel kıyafetlerle Akgün'e destekte bulundu.

İlçe Kadın Kolları Başkanı Sümeyra Özdemir, yaptığı açıklamada, kadınların kıyafetleri ve yaşam tarzları üzerinden yapılan değerlendirmelerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Kadının inancı, kültürü ve tercihi üzerinden yapılan eleştirilerin yalnızca kişiyi değil temsil ettiği değerleri de hedef aldığını kaydeden Özdemir, "Değerlerimizle var olmaktan, inancımızla ve kimliğimizle kamusal hayatta yer almaktan geri durmayacağız. Kadınların kıyafeti değil, emeği, hizmeti ve duruşu konuşulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu

Merkez Bankası enflasyon tahminini artırdı! İşte yeni rakamlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seda Sayan'dan Çağlar Ökten itirafı: 'Hemen evlenmem lazım dedim'

Evliliğiyle ilgili samimi itiraflarda bulundu
Survivor'da Nagihan, Seren Ay'ı hastanelik etti

Nagihan ile Seren Ay birbirine girdi! Biri hastanelik oldu
Herkes aynı yorumu yapıyor! Tarihi maça damga vuran kare

Herkes aynı yorumu yapıyor! Tarihi maça damga vuran kare
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! Ruşen Çakır'dan ilk açıklama

Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! İlk açıklama geldi
Seda Sayan'dan Çağlar Ökten itirafı: 'Hemen evlenmem lazım dedim'

Evliliğiyle ilgili samimi itiraflarda bulundu
Fenerbahçe'nin rakibi karıştı! Hocayı kovdular yerine gelen isim tanıdık

Fener'in rakibi karıştı! Hocayı kovdular yerine gelen isim tanıdık
Icardi sevgilisini mi aldattı? Milyonlar izlenen öpüşme videosuna zehir zemberek yanıt

Milyonlar izlenen öpüşme videosuna zehir zemberek yanıt