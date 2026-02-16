Malazgirt'te kadınlardan Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'e destek
AK Parti Malazgirt Kadın Kolları Başkanı Funda Pürmüs, Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e sosyal medyada yapılan saldırılara karşı destek vererek, kadınların partiye kattığı değerin önemli olduğunu vurguladı.
Ak Parti Malazgirt Kadın Kolları Başkanı Funda Pürmüs ve partili kadınlar, sosyal medyada yapılan paylaşımla hedef alınan Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e destek verdi.
Pürmüs ve partililer, Güneş'e destek olmak için AK Parti İlçe Başkanlığı binasında bir araya geldi.
Kadınlar adına açıklama yapan Pürmüs, Güneş'in yalnız olmadığını, Anadolu kültürünü, değerlerini ve kadınların partiye kattığı gücü kimsenin küçümseyemeyeceğini belirtti.
Pürmüs, "Bizler tüm hemşehrilerimizle Sayın Başkan'ın yanındayız ve desteğimizi her platformda sürdüreceğiz." dedi.