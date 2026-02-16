Malazgirt'te kadınlardan Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'e destek

Ak Parti Malazgirt Kadın Kolları Başkanı Funda Pürmüs ve partili kadınlar, sosyal medyada yapılan paylaşımla hedef alınan Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e destek verdi.

Pürmüs ve partililer, Güneş'e destek olmak için AK Parti İlçe Başkanlığı binasında bir araya geldi.

Kadınlar adına açıklama yapan Pürmüs, Güneş'in yalnız olmadığını, Anadolu kültürünü, değerlerini ve kadınların partiye kattığı gücü kimsenin küçümseyemeyeceğini belirtti.

Pürmüs, "Bizler tüm hemşehrilerimizle Sayın Başkan'ın yanındayız ve desteğimizi her platformda sürdüreceğiz." dedi.