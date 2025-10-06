AK Parti Kadın Kolları'ndan Gazze İçin Sessiz Çığlık Etkinliği

Mert ORDU/ AK Parti Kadın Kolları, Gazze'de yaşanan zulme dikkat çekmek amacıyla Üsküdar Meydanı'nda 'Gazze için sessiz çığlık' etkinliği düzenlendi. Meydan da el ele tutuşan kadınlar zincir oluşturdu.

Gazze'de yaşanan İsrail saldırılarına tepki olarak Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı 'Gazze için Sessiz Çığlık' eylemi düzenlendi. AK Parti Kadın Kolları tarafından organize edilen etkinlikte kadınlar, el ele tutuşarak insan zinciri oluşturdu. Üsküdar'da başlayan etkinliğe yoğun katılım oldu.