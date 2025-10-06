Haberler

AK Parti Kadın Kolları'ndan Gazze İçin Sessiz Çığlık Etkinliği

AK Parti Kadın Kolları'ndan Gazze İçin Sessiz Çığlık Etkinliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, Gazze'de yaşanan zulme dikkat çekmek amacıyla 'Gazze için Sessiz Çığlık' etkinliği düzenledi. Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı yapılan eylemde kadınlar el ele tutuşarak insan zinciri oluşturdu.

Mert ORDU/ AK Parti Kadın Kolları, Gazze'de yaşanan zulme dikkat çekmek amacıyla Üsküdar Meydanı'nda 'Gazze için sessiz çığlık' etkinliği düzenlendi. Meydan da el ele tutuşan kadınlar zincir oluşturdu.

Gazze'de yaşanan İsrail saldırılarına tepki olarak Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı 'Gazze için Sessiz Çığlık' eylemi düzenlendi. AK Parti Kadın Kolları tarafından organize edilen etkinlikte kadınlar, el ele tutuşarak insan zinciri oluşturdu. Üsküdar'da başlayan etkinliğe yoğun katılım oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Greta Thunberg dahil 171 aktivist, İsrail'den Yunanistan ve Slovakya'ya sınır dışı edildi

İsrail'in gözaltına aldığı 171 aktivistin akıbeti belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Everest Dağı'nda bin kişi mahsur kaldı, ekipler donmuş cesetler arasında ilerledi

Bin kişi mahsur kaldı, ekipler donmuş cesetler arasında ilerledi
Survivor 2026'nın ilk yarışmacısı belli oldu

Survivor 2026'da sürpriz isim! Acun Ilıcalı açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.