AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi Yılmaz, Kıbrıs gazisi Tuna'nın ailesini ziyaret etti

Ak Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi Sabriye Yılmaz, bir süre önce hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Halil Tuna'nın ailesine ziyarette bulundu.

Yılmaz, beraberinde AK Parti Pursaklar Kadın Kolları Başkanı Perihan Öztürk ile Tuna'nın Pursaklar ilçesindeki evinde ailesi ile bir araya geldi.

Aileye başsağlığı temennisinde bulunan Yılmaz, "Rahmetli gazimizin ailesine genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve başsağlığı mesajını ilettik. Şehitlerin, ailelerinin ve gazilerin her zaman yanlarındayız. Terörsüz Türkiye sürecimiz sürüyor. Her gittiğimiz yerde de bu durumu anlatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.