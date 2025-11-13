Haberler

AK Parti Kadın Kolları Başkanı, Yüksekova'da Kadınlarla Buluştu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Muhteber Kayhan, köyde kadınlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi ve destek sözü verdi. Kayhan, kadınların sosyal yaşamda daha güçlü yer alması için çalıştıklarını belirtti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Muhteber Kayhan, köyde kadınlarla buluştu.

Kayhan ve beraberindeki partililer, Kadıköy'ü ziyaret ederek kadınlarla bir araya geldi.

Kadınların sosyal yaşamda karşılaştıkları zorlukları, üretim faaliyetlerine katılımı, eğitim ve sağlık gibi alanlarda yaşadıkları sorunları dinleyen Kayhan, her zaman kadınların yanında olduklarını iletti.

Kadınlara yaşamın her alanında destek olmak istediklerini belirten Kayhan, "AK Parti olarak kadınların hayatın her alanında daha güçlü şekilde yer alması için çalışıyoruz. Köy köy gezerek kadınlarımızı dinliyor, taleplerini genel merkeze iletiyoruz. Her bir kadınımız bizim için çok kıymetli." dedi.

İlçedeki tüm köyleri ziyaret edeceğini ifade eden Kayhan, çocuklara hediye verdi.

Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel
