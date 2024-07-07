Üye Girişi
Haberler

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Torbalı'daki Patlama Mağdurlarını Ziyaret Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Torbalı'da meydana gelen patlamada yaralananları hastanede ziyaret edip, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir şırdancıda meydana gelen patlamada yaralananları hastanede ziyaret edip, hayatını kaybedenlerin acılı ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette patlamada ölen Dilek Bağ'ın (24) annesi Adalet Bağ, kızının geçmişte çalıştığı bir kozmetik mağazasında da patlama meydana geldiği belirtip, "Yavrum yaşadığı korkudan dolayı artık orada çalışmak istemediğini, kendi marketimizde çalışmak istediğini söylemişti. Biz de kabul ettik ama ölüm peşini bırakmadı" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, 30 Haziran'da Torbalı ilçesinde bir şırdancıda meydana gelen patlamada yaralanan ve Atatürk Eğitim VE Araştırma Hastanesi'nde tedavileri devam eden yaralıları ziyaret edip, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Milletvekili Çankırı, Kübra Çetinkaya Özdemir (33) ile Seher Ergin'in (25) tedavilerine ilişkin son durumları hakkında bilgi aldı. Elmacık kemiğinde kırıklar bulunan iki çocuk annesi Kübra Çetinkaya Özdemir, Çankırı'ya yaşadıkları şoku üzerlerinden atamadıklarını söyledi. Özdemir, "Pazar gitmek için oradan geçiyordum. Bir an ne oldu anlamadık ve kendimizi yerde kanlar içinde bulduk. Önce kulakları sağır eden bir ses, ardından ortalığı toz duman kapladı. Tek duyduğum, çığlıklardı. Herkes canhıraş 'ambulans' diyordu. Gözümü açtığımda da hastanedeydim. Bu yaşadığımız tam bir faciaydı. Allah'ım tekrarını yaşatmasın" diye konuştu.

DAHA ÖNCE PATLAMADAN YARA ALMADAN KURTULMUŞ

Çankırı ardından faciada hayatını kaybedenlerin ailelerine de taziye ziyaretinde bulundu. Acılı ailelere sabırlar dileyen Çankırı, Dilek Bağ'ın annesinin anlattıkları karşısında gözyaşlarını tutamadı. Kızının patlamadan birkaç dakika önce kahvaltılık malzeme almak için dışarı çıktığını anlatan Adalet Bağ, "Kızım daha önce Yazıbaşı Mahallesi'nde bulunan bir kozmetik mağazasında çalışıyordu. Ancak orada da kozmetik ürünlerdeki kimyasal malzemelerden kaynaklı küçük çaplı patlama yaşanmıştı. Yavrum da yaşadığı korkudan dolayı artık orada çalışmak istemediğini, kendi marketimizde çalışmak istediğini söylemişti. Biz de kabul ettik ama ölüm onun peşini bırakmadı" dedi.

'DEVLET HER DAİM YANINIZDA'

Çankırı da acılı anneyi teskin edip, "Olayın başından beri takipçisiyiz. Emniyet mensuplarımız da konuyla ilgili hassasiyetle çalışıyorlar. Bizler de sürecin takipçisiyiz. Şu an her detay didik didik elden geçiriliyor. Dilek de diğer canlarımız gibi yüreğimizi yakanlardan oldu. Evet belki diğer patlamada sağ kurtulmuştu ama ölümün karşısında duracak hiçbir güç maalesef yok. Bugün ölümün kimi, nerede ve nasıl yakalayacağı muamma. Bu sebeple Allah mekanlarını cennet etsin. Size de güç kuvvet versin. Devlet her daim yanınızda" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ceyda Bölünmez Çankırı Milletvekili AK Parti Torbalı Çankırı İzmir Olaylar Politika Güncel Haberler

Almanlar Ferdi'ye bayıldı: Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu

Almanlar Ferdi'ye bayıldı: Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze konusunda umutlandıran sözler: Artık ateşkes için 'anbean' diyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze konusunda umutlandıran sözler: Artık ateşkes için 'anbean' diyorlar

 Olaylı Van konserinde Cem Adrian'ın yüzüne şişe fırlattılar! Tepkisi takdire şayan

Olaylı Van konserinde Cem Adrian'ın yüzüne şişe fırlattılar! Tepkisi takdire şayan

Bakmadan Geçme

Murat Gevrek kimdir? Murat Gevrek Barış Alper Yılmaz'a ne dedi Bugün EURO 2024 maçı yok mu, 7 Temmuz Pazar TRT neden maç yok? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Aile Hükümeti filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aile Hükümeti filmi ne zaman, nerede çekildi? Her Şey Çok Güzel Olacak filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Her Şey Çok Güzel Olacak filmi ne zaman, nerede çekildi? Eşkıya filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Eşkıya filmi ne zaman, nerede çekildi? Deha filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Deha filmi ne zaman, nerede çekildi? Zafere Kaçış filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Zafere Kaçış filmi ne zaman, nerede çekildi? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 7 Temmuz Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 7 Temmuz 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! 7 Temmuz Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Euro 2024 yarı finale hangi takımlar çıktı? UEFA Euro 2024 yarı final maçı ne zaman? SEMİH KILIÇSOY KİMDİR? Semih Kılıçsoy kaç yaşında ve nereli? Semih Kılıçsoy'un hayatı! ZEKİ ÇELİK KİMDİR? Zeki Çelik kaç yaşında ve nereli? Zeki Çelik'in hayatı! TRT SPOR YAYIN AKIŞI 6 TEMMUZ! TRT Spor canlı izleme linki!
Acun Ilıcalı mağlubiyetin faturasını Montella'ya kesti: Değişiklik konusunda geç kalındı

Acun Ilıcalı mağlubiyetin faturasını Montella'ya kesti: Değişiklik konusunda geç kalındı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title