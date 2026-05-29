AK Parti İzmir İl Teşkilatı bayramlaştı

Güncelleme:
AK Parti İzmir İl Teşkilatı üyeleri düzenlenen programla bayramlaştı.

Ak Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı dolayısıyla il başkanlığında bayramlaşma programı gerçekleştirildi. Bayramlaşma programına, MKYK Üyesi Cemal Bekle, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, önceki dönem AK Parti İzmir İl Başkanı Ali Aşlık, Genel Merkez Batı Anadolu Bölge Koordinatörü Dilek Yıldız Büyükdağ ile ilçe başkanları ve teşkilat mensupları katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, bayramların kardeşliğin güçlendiği, gönüllerin buluştuğu, birlik ve beraberliğin yeniden tahkim edildiği zamanlar olduğunu belirtti.

Kurban Bayramı'nın paylaşmayı, dayanışmayı, fedakarlığı hatırlattığını aktaran Saygılı, şunları kaydetti:

"AK Parti teşkilatları olarak bizler millete hizmet etmeyi şeref bilen büyük bir davanın neferleriyiz. Bu dava milletin iradesini her şeyin üzerinde gören, Türkiye'nin geleceğini güçlü yarınlara taşımayı hedefleyen kutlu bir yürüyüştür. Bugün Türkiye, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bölgesinde söz sahibi, dünyada dikkatle takip edilen güçlü bir ülke konumundadır. Savunma sanayisinden dış politikaya, ulaşımdan enerji yatırımlarına kadar her alanda ülkemiz kendi ayakları üzerinde duran, oyun kuran ve geleceğe güvenle yürüyen bir Türkiye inşa etmektedir. Bu büyük başarının arkasında aynı zamanda Türkiye'nin dört bir yanında gece gündüz çalışan teşkilatlarımızın emeği, gayreti ve samimiyeti vardır."

Saygılı, AK Parti teşkilatlarının birlik ve beraberlik duygusunun milletle kurdukları gönül bağından geldiğini, İzmir teşkilatlarının da bu anlayışla çalışmaya devam ettiğini bildirdi.

Mahalle mahalle, sokak sokak, kapı kapı dolaşarak milletin yanında olmaya, onların derdiyle dertlenmeye, sevinciyle sevinmeye devam ettiklerini dile getiren Saygılı, tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör
