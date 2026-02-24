Haberler

İzmir'de "İftara 5 Kala" programı kapsamında vatandaşlara kumanya dağıtıldı

İzmir'de 'İftara 5 Kala' programı kapsamında vatandaşlara kumanya dağıtıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Basmane Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve gençlik kolları üyeleri, trafikte kalan sürücülere iftarlık ikramında bulundu. Saygılı, ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu vurguladı.

Ak Parti İzmir Gençlik Kolları "İftara 5 Kala" etkinliği düzenlendi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Basmane Meydanı'nda düzenlenen "İftara 5 Kala" etkinliğinde AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti Gençlik Kolları İzmir İl Başkanı Mehmet Emin İçelli ve teşkilat üyeleri trafiğe takılarak evlerine geç kalan sürücülere ve vatandaşlara iftarlık ikramında bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Saygılı, ramazan ayının rahmetin, bereketin ve kardeşliğin ayı olduğunu belirtti.

Ramazan ayının birlik ve beraberliği pekiştirmesi temennisinde bulunarak tüm İzmirlilerin Ramazan'ı Şerif-ini tebrik eden Saygılı, "Bu mübarek günlerde önemli olan sadece oruç tutmak değil, gönüllere dokunmak, sofraları ve muhabbeti paylaşmaktır. İftara 5 Kala programımızla trafikte, işte yada yolda olan hemşerilerimizin yanında olmak istedik. Gençlik kollarımızın bu hassasiyeti ve gayreti bizleri ayrıca gururlandırıyor. AK Parti teşkilatları olarak ramazan boyunca İzmir'imizin her köşesinde vatandaşlarımızla bir arada olmaya, paylaşmaya ve dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Saygılı, AK Gençlik'in sahadaki çalışmalarıyla gönüllere dokunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor

Açıklaması Türkiye'yi de ilgilendiriyor: Oraya saldırmaya çalışıyorlar
Beyaz Saray'dan İran açıklaması: Trump, ordunun gücünü kullanmaya hazır

Dünyanın uykularını kaçıracak "İran" açıklaması geldi
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

Katliam gibi kaza, çocukları hayattan kopardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
Türkiye'den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor

Türkiye'den alıyor, ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor
Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı! Hapis bile yattı

Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı
Luciano Spalletti, Galatasaray karşısında turun anahtarını açıkladı

Spalletti: Yarın Galatasaray'a karşı...
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
Depreme dayanıksız olan 41 yıllık stat tarihe karışıyor

Depreme dayanıksız olan 41 yıllık stat tarihe karışıyor
Doğulu damatla evlenen İzmirli kıza büyük şok: Görüntüyü izleyenler de şaşkın

Doğulu damatla evlenen İzmirli kıza düğün günü şoku