İzmir'de 'İftara 5 Kala' programı kapsamında vatandaşlara kumanya dağıtıldı

Ak Parti İzmir Gençlik Kolları "İftara 5 Kala" etkinliği düzenlendi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Basmane Meydanı'nda düzenlenen "İftara 5 Kala" etkinliğinde AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti Gençlik Kolları İzmir İl Başkanı Mehmet Emin İçelli ve teşkilat üyeleri trafiğe takılarak evlerine geç kalan sürücülere ve vatandaşlara iftarlık ikramında bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Saygılı, ramazan ayının rahmetin, bereketin ve kardeşliğin ayı olduğunu belirtti.

Ramazan ayının birlik ve beraberliği pekiştirmesi temennisinde bulunarak tüm İzmirlilerin Ramazan'ı Şerif-ini tebrik eden Saygılı, "Bu mübarek günlerde önemli olan sadece oruç tutmak değil, gönüllere dokunmak, sofraları ve muhabbeti paylaşmaktır. İftara 5 Kala programımızla trafikte, işte yada yolda olan hemşerilerimizin yanında olmak istedik. Gençlik kollarımızın bu hassasiyeti ve gayreti bizleri ayrıca gururlandırıyor. AK Parti teşkilatları olarak ramazan boyunca İzmir'imizin her köşesinde vatandaşlarımızla bir arada olmaya, paylaşmaya ve dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Saygılı, AK Gençlik'in sahadaki çalışmalarıyla gönüllere dokunduğunu sözlerine ekledi.