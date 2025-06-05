AK Parti İstanbul Milletvekili Ayaydın, Kağıthane'de vatandaşlarla buluştu Açıklaması

AK Parti İstanbul Milletvekili Ayaydın, Kağıthane'de vatandaşlarla buluştu Açıklaması
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AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, "Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, her daim milletiyle iç içe lider oldu.

Ak Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, "Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, her daim milletiyle iç içe lider oldu. Bizler de onun yolunda, izinde devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan hiçbir zaman kopmadan, onlarla beraber olmaya devam edeceğiz." dedi.

Ayaydın, Kurban Bayramı arifesinde Kağıthane Hasbahçe Mesire Alanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in de yer aldığı ziyarette Ayaydın, vatandaşların bayramını kutladı, çocuklara şeker ikram etti.

Ayaydın, gazetecilere, bayram öncesinde vatandaşlarla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Bugünün geleceği ve kıymeti gençlerle beraber olduklarını ifade eden Ayaydın, "Kurban Bayramı vesilesiyle bugün Kağıthane'de vatandaşlarımızla bayramlaşmaya geldik. Öncelikle Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle tebrik ediyorum. AK Parti olarak, 23 yıldır Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde milletimizle her daim iç içe olduk. Bugün de bayramlaşmaya yine milletimizle beraber olmaya geldik. Yarınların umudu, geleceğimizin kıymeti gençlerimizle bayramlaşacağız. Çocuklarımızla oynayacağız, büyüklerimizin ellerinden öpüp hatırlarını soracağız." diye konuştu.

Ayaydın, ilçe ilçe gezerek tüm vatandaşların bayramlarını kutlamak istediğini, bayram havasını hep beraber milletle yaşamaya özen gösterdiklerini anlattı.

AK Parti olarak bu ilçede belediyecilik anlamında çok büyük hizmetler yaptıklarını belirten Ayaydın, "Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, her daim milletiyle iç içe lider oldu. Bizler de onun yolunda, izinde devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan hiçbir zaman kopmadan, onlarla beraber olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kağıthane Belediye Başkanı Öztekin ise bayrama ilişkin kurban kesim noktaları ve diğer yerlerdeki hazırlıkları arife gününden tamamladıklarını bildirerek, "Bugün, sağ olsun milletvekilimizle birlikte burada çocuklarımızın, gençlerimizin bayramını tebrik ediyoruz. Ben de buradan tüm hemşehrilerimize, Kağıthane'de de İstanbul'da da 'Bayramınız kutlu olsun.' diyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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