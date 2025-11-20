AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Demirer'den Dünya Çocuk Hakları Günü açıklaması Açıklaması

Ak Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, Dünya Çocuk Hakları Günü'ne ilişkin açıklamasında, "Dünyadaki bütün çocukların hakları muhakkak korunmalıdır. Hiçbir çocuğumuz savaşlarda ölümle yüz yüze gelmemeli, annesiz, babasız, açlık ve yoksullukla mücadele etmek zorunda kalmamalı, istismar veya dijital şiddetin hedefi haline gelmemelidir. Her çocuk, sevilmeyi, korunmayı, desteklenmeyi ve güven içinde büyümeyi hak etmektedir." dedi.

Ak Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı öncülüğündeki partililer, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla çocuk haklarına dikkati çekmek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde dünyada ilk kez Türkiye'de kabul edilen Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne yönelik farkındalığı artırmak amacıyla Eyüpsultan Meydanı'nda bir araya geldi.

Etkinlik kapsamında, çocukların yaptığı resimler sergilendi. İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, sergideki resimleri inceledi ve çocuklarla sohbet etti.

Demirer, daha sonra yaptığı açıklamada, son günlerde çocukların en temel hakkı olan yaşam hakkının, dünyanın pek çok coğrafyasında sistematik olarak ihlal edildiğini belirtti.

Gazze'de, Sudan'da, Yemen'de, Ukrayna'da ve pek çok ülkede çocukların, savaşların, çatışmaların, bombaların ve işgallerin altında dünyada yaşamanın en ağır bedelini ödediğini kaydeden Demirer, "Her gün evlerini, ailelerini, çocuklarını, okullarını hatta oyun oynadıkları sokakları kaybeden çocuklar, aslında biliyoruz ki insanlığın ortak vicdanına emanet edilmiş masum canlarımızdır. Coğrafyası, inancı, dili veya kimliği ne olursa olsun her çocuğun yaşama, korunma, eğitim ve güven içinde büyüme hakkı korunmalıdır. Bu haklar hiçbir siyasi ajandaya, güç dengesine, çıkar hesabına kurban edilemez ve edilmemelidir." diye konuştu.

Demirer, Türkiye olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hem arabulucu olarak yürüttükleri diplomatik girişimlerde hem insani yardım çalışmalarında çocukları önceleyen bir duruş sergilediklerini, bu duruşun hem kadim devlet anlayışının hem de milletin köklü vicdanının yansıması olduğunu ifade etti.

İçinde yaşanılan çağın gerçeği olan dijital dünyanın, çocukların güvenliğini tehdit eden yeni ve dikkate alınması gereken bir başlık haline geldiğine işaret eden Demirer, "Günümüzde internet, yapay zeka ve bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler her ne kadar günlük yaşamı önemli ölçüde kolaylaştırsa da dijital dünyanın sunduğu imkanların çeşitli insan hakları ihlallerine yol açabilecek riskler içerdiği göz ardı edilmemelidir. Özellikle çocuklarımızın gerek ebeveynlerince gerek farklı kullanıcılar tarafından görüntülerinin, özel anlarının, kişisel bilgilerinin kontrolsüz bir şekilde paylaşılması, onların mahremiyetini, kişilik haklarını ve gelecekteki sosyal yaşamlarını doğrudan etkileyen kalıcı izler bırakmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne imza desteği çağrısı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Nisan 2025'te İstanbul'da Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin ilk imza töreninin gerçekleştirildiğini ve 8 Eylül'de ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalandığını anımsatan Demirer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca Cumhurbaşkanı'mız en son gerçekleşen Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, çocuğun üstün yararını merkeze alan, dijital dünyada çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal bütünlüğünü korumayı hedefleyen, dijital dünyada çocuk hakları sözleşmesinin yakın zamanda uluslararası imzaya açılacağını duyurmuştur. 13 maddeden oluşan sözleşme, çocukların dijital ortamlarda güvenli, adil ve anlamlı şekilde yer almasını, kişisel verilerinin korunmasını, şiddet, nefret söylemi, zorbalık, müstehcenlik ve benzeri içeriklerden uzak tutulmasını, çocuklara yönelik algoritma ve içeriklerin güvenli ve yaşa uygun olmasını temel ilke olarak ortaya koymaktadır."

Demirer, bu konuda artık somut adımların atılması gerektiğini vurgulayarak, tüm aileleri, eğitimcileri, ilgili kurum ve kuruluşları ve duyarlı vatandaşları bu sürece aktif olarak katılmaya davet etti.

Türkiye'nin dijital çağda çocuk haklarını koruyan uluslararası standartların oluşmasına öncülük etmeye kararlı olduğunun altını çizen Demirer, AK Parti İstanbul Kadın Kolları teşkilatları olarak ailelerle doğrudan temas kurarak, eğitim ve farkındalık programlarını yaygınlaştırarak hem fiziksel hem de dijital dünyada çocuk güvenliği konusunda çalışmayı sürdürdüklerini anlattı.

Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin önemini bugün İstanbul'da kurulan AK Noktalarda tüm İstanbul'a anlatacaklarını ve herkesin imza desteği vermesinin önemli olduğunu belirten Demirer, "Dünyadaki bütün çocukların hakları muhakkak korunmalıdır. Hiçbir çocuğumuz savaşlarda ölümle yüz yüze gelmemeli, annesiz, babasız, açlık ve yoksullukla mücadele etmek zorunda kalmamalı, istismar veya dijital şiddetin hedefi haline gelmemelidir. Her çocuk, sevilmeyi, korunmayı, desteklenmeyi ve güven içinde büyümeyi hak etmektedir." ifadelerini kullandı.

Yarının mimarı çocukların, geleceğin ve insanlığın ortak kaderi olduğunu dile getiren Demirer, Türkiye Cumhuriyeti devletinin bu kaderin daha adil, güvenli ve merhametli bir istikamete dönmesi için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.