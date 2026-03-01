İstanbul'da Gençlik Vefa Sahuru

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, İstanbul'da partisinin İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen sahur programına katıldı.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından İl Başkanlığı binasında "İstanbul Gençlik Vefa Sahuru" programı düzenlendi.

Büyükgümüş, burada partililere hitaben yaptığı konuşmada, milletin gönlüne girmek için mahalle mahalle, sokak sokak, ilçe ilçe yaptıkları her programın amacına ulaştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere verdiği değerin önemine değinen Büyükgümüş, şöyle konuştu:

"Gençlik kollarımızı İstanbul'da var eden kıymetli büyüklerimin önünde saygıyla eğiliyorum. Liderimiz, gençlikle beraber geleceğe yürümeye ve tüm dünya mazlumlarının umudu olmaya Allah'ın izniyle devam edecek. İstanbul'da ak gençlik var olduğu müddetçe, böyle birlik ve beraberlikte buluşup inşallah yeni hedefleri, yeni hayalleri tespit ettikçe, ak gençlikle her buluşmamız dava şuurumuzu, birliğimizi ve beraberliği yeniden teyit ettiği müddetçe bu yürüyüş Allah'ın izniyle menziline ulaşacaktır."

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş de gençlik kolları ailesinde isimlerin değişmesinin, hizmet anlayışını değiştirmediğini ifade etti.

Gençlik kollarının kutlu bir yürüyüş içerisinde olduğunu anımsatan İbiş, "Bugün hamdolsun İstanbul gençlik kollarımız, gümbür gümbür yoluna devam ediyor. Hemen hemen her gün, her hafta ayrı bir çalışma yapılıyor. Görevdeki isimler değişse de heyecan değişmiyor, projeler değişse de çalışmaların isimleri değişse de buradaki kardeşlik ruhu asla değişmiyor." diye konuştu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gençler ve İstanbullular olarak vefa borçlarının olduğunu söyledi.

Erdoğan'ın, büyük bir vefa örneği gösterdiğini vurgulayan Özdemir, "Cumhurbaşkanımız ömründen, ailesinden, eşinden ve her şeyinden feda ederek çok büyük bir yükü omuzlamış ve halen omuzlarında bu yükü çekmeye devam ediyor. Biz onun evlatları olarak, partinin genç jenerasyonu olarak Cumhurbaşkanımızın omuzundan 1 gram o yükten alıp onu hafifletiyorsak ne mutlu bize." dedi.

Konuşmaların ardından programa katılanlar hatıra fotoğrafı çektirdi.