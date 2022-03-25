AK Parti İstanbul İl Başkanlığı okul bahçesine 112 çınar fidanı dikti

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, "21-26 Mart Orman Haftası" dolayısıyla Başakşehir'deki bir ortaokulun bahçesine 112 çınar fidanı dikti.

"Okullar Yeşillendiriliyor" projesi kapsamında, TOKİ Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleştirilen fidan dikimine, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, AK Parti İstanbul Çevre, Şehir ve Kültür'den Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, çok sayıda öğrenci ve öğretmen katıldı.

Okulun bahçesinde toplanan katılımcılar, öğrencilerle birlikte toprağa diktikleri fidanlara can sularını da verdi.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Cahit Altunay, orman haftası vesilesiyle birçok yerde ağaç diktiklerini dile getirdi.

TOKİ Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulunun bahçesinde de İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle 112 çınar ağacını toprakla buluşturduklarını aktaran Altunay, "112 bizim için önemli bir sayıydı. Son zamanda, Büyükşehir Belediyesinin Çırağan Caddesi ve Dolmabahçe Caddesi'nde kesmiş olduğu 112 çınarın yerine bugün bu okulda 112 ağaç yaşayacak ve yeniden filizlenip, inşallah gölgesinden istifade eden öğrencilerimizle beraber yaşamış olacak." ifadelerini kullandı.

Cahit Altunay, bu projenin normalde devam eden bir çalışma olduğunu, iki hafta önce Esenyurt'ta benzer bir çalışmayı 236 ağaçla yaptıklarını dile getirdi.

Bugün buradaki 112 çınar ve diğer çam ağaçlarıyla beraber 21 dönüm araziyi ağaçlandırmış olduklarını belirten Altunay, şöyle devam etti:

"Derdimiz, yok etmek değil yaşatmaktır. Onların bakımını yapıp geleceğe, dünyaya nefes olmaktır. Bu uğurda hükümetimiz, özellikle 20 yılda yaptığı çalışmalarda 2 milyon hektardan fazla orman varlığını artırarak dünyanın ender ülkelerinden biri olmuştur. Bu uğurda yapılan çalışmalarla birçok Guinness Rekorlar Kitabı'na konu olacak çalışmalara da şahit olmuştur. İstiyoruz ve temenni ediyoruz ki gençlerimiz yeşille buluşsun, İstanbul daha yeşil olsun, okullarımız güzelleşsin, öğrencilerimiz nefes alsın. 40 öğrencinin havaya bıraktığı karbondioksiti bir çınar, bir çam 1 saatte temizliyor. Dolayısıyla böylesine önemli olan ağacı biz, 'kıyamet kopacak bile olsa elinizdeki fidanı dikin' anlayışının temsilcileri olarak yaşatmaya devam edeceğiz."

"Büyüdüğünde gölgesinde dinlenebileceğimiz bir ağacımızın olması çok güzel hissettiriyor"

Okulun 7. sınıf öğrencisi Muhammed Öztürk de geçen yaz Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınlarına işaret ederek, "Bunların üzüntüsünü geçirmek için bir sürü ağaç dikmeye biz varız." dedi.

6. sınıf öğrencisi Mustafa Alperen Gözüdok, fidanları dikenlere teşekkür etti.

Gözüdok, "Büyüdüğünde gölgesinde dinlenebileceğimiz bir ağacımızın olması çok güzel hissettiriyor. Aynı zamanda onlar bize hava veriyor. İçine kötülüğü çekiyor ve bizim daha iyi yaşamamız için dışarıya oksijen veriyor. Bizi aynı zamanda altında gölgelendiriyor. Belki de zor durumlarımızda, yani paramız olmadığında ağaçlarından meyveler alıyoruz, yiyoruz; daha organik, daha sağlıklı. Bu yüzden mutluyum fidan dikildiği için." şeklinde konuştu.