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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan Danışma Meclisleri Turu

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan Danışma Meclisleri Turu
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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, teşkilat içi motivasyonu artırmak amacıyla ilçe danışma meclisleri düzenliyor. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde gerçekleştirilen programlar, koordinasyonu güçlendirmeyi ve stratejileri güncellemeyi hedefliyor. İl Başkanı Abdullah Özdemir, bu meclisleri siyasal varlığın anlamını yeniden hatırlamak için önemli buluyor.

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından teşkilat içi motivasyonun artırılması amacıyla düzenlenen İlçe Danışma Meclisleri devam ediyor.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ümraniye'de başlayan ve bugüne kadar sırasıyla Üsküdar, Eyüpsultan, Kartal, Şile, Sancaktepe, Esenler, Esenyurt, Çatalca, Silivri, Beykoz, Çekmeköy, Arnavutköy, Başakşehir, Şişli, Beşiktaş, Adalar ve Kadıköy'de düzenlenen programlarda, teşkilat içi koordinasyonun güçlendirilmesi ve ortak hedefler doğrultusunda istişarelerin artırılması amaçlanıyor.

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in ev sahipliğinde düzenlenen danışma meclislerine, İstanbul milletvekilleri, ilçe başkanları, mevcut ve önceki dönem belediye başkanları, il başkan yardımcıları, kadın ve gençlik kolları başkanları ve mahalle başkanları katılım sağlıyor.

Danışma meclislerinde, sahadaki faaliyetler değerlendiriliyor, stratejiler güncelleniyor ve teşkilat içi motivasyonun artırılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdemir, düzenlenen meclisleri, siyasal varlığın anlamını ve varoluş sebebini yeniden hatırladıkları en önemli zeminler olarak gördüğünü belirtti.

Özdemir, "AK Parti İstanbul Teşkilatı olarak bu dönemde mottomuzu 'Her mahallesi ve her hikayesiyle İstanbul' olarak ilan etmiştik. Her mahallede, her ilçede, her gönülde var olmaya kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. ???????

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı - Güncel
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