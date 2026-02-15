AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir: Cumhurbaşkanımıza İstanbul borcumuz var

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından 'Her Mahallesiyle, Her Hikayesiyle İstanbul' ve 'İstanbul'da Bir Olmak' temasıyla düzenlenen Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı, Ankara'da gerçekleştirildi. Programda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Bunları düzenli aralıkta ölçerek, ipi göğüsleyeceğimiz güne kadar bu yolculuğu devam ettireceğiz. Hepimiz biliyoruz, mermeri delen suyun sertliği değil sürekliliğidir. Gayretle, aşkla ve şevkle çalışacağız, bizim Cumhurbaşkanımıza bir İstanbul borcumuz var. İstanbul'un yükselişi Türkiye'nin yükselişidir" dedi.

Ankara'da AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından 'Her Mahallesiyle, Her Hikayesiyle İstanbul' ve 'İstanbul'da Bir Olmak' temasıyla düzenlenen Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı, 13-15 Şubat 2026 tarihleri arasında Kızılcahamam'da gerçekleştirildi. Üç gün süren programda; mahalle teşkilatlarının sahadaki performansı, koordinasyon mekanizmaları ve önümüzdeki döneme ilişkin stratejik yol haritası kapsamlı şekilde ele alındı. Programın ilk gününde, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan bir sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından düzenlenen 'Teşkilat Zirvesi - Kuruluştan Geleceğe' oturumunda ise K Parti teşkilat yapısının dünden bugüne geçirdiği dönüşüm ve geleceğe dair vizyon başlıkları istişare edildi. Zirvenin moderatörlüğünü AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş üstlenirken; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, İlim Yayma Cemiyeti Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek, Ekrem Erdem, Mustafa Ataş, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ve AK Parti İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir tecrübelerini paylaştı.

'İSTANBUL'UN YÜKSELİŞİ TÜRKİYE'NİN YÜKSELİŞİDİR'

Programın 2'inci gününde konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Bir yıllık süreçte her türlü sıkıntıya, zorluğa rağmen toplumumuzla bağımızı daha da kuvvetlendirdik. Anketlerimizde, İstanbul'da şu anda önemli bir ilerlemenin var olduğunu ifade etmek istiyorum. Kazandığımız 2023 seçimine göre dahi daha iyi bir noktadayız. Belediye Başkanlıklarımızda, İlçe Belediyelerimizde 6 puan Nisan ayına göre daha yukarıdayız. Büyükşehirde de Nisan ayına göre daha ileri noktadayız. Bunları düzenli aralıkta ölçerek, ipi göğüsleyeceğimiz güne kadar bu yolculuğu devam ettireceğiz. Hepimiz biliyoruz, mermeri delen suyun sertliği değil sürekliliğidir. Gayretle, aşkla ve şevkle çalışacağız, bizim Cumhurbaşkanımıza bir İstanbul borcumuz var. İstanbul'un yükselişi Türkiye'nin yükselişidir" dedi.

'İSTANBUL'UN YÜKSELİŞİ TÜM TÜRKİYE'Yİ ŞAHLANDIRACAK'

Abdullah Özdemir, "Kıymetli milletvekillerim Anadolu'ya da gidiyorlar, Erzurum'un bir köyünde dahi İstanbul'da ne yapılıyor herkes biliniyor. Bayburt'ta, Van'da, Bitlis'te, Diyarbakır'da, Yozgat'ta, Sivas'ta, Kastamonu'da, Tokat'ta İstanbullunun, İstanbul'un, AK Parti'nin İstanbul'da nasıl bir refleks geliştirdiğini, ne yaptığını takip ediyorlar. İstanbul aynı zamanda sadece kendisini değil, tüm Türkiye'yi de şahlandıracak bir sorumluluğa sahip. Bu sorumluluk bilinciyle hep birlikte kendi evlatlarımızı, kendi torunlarımızı gözümüzün önüne getirerek onların daha güzel bir geleceğe sahip olması için, onların bizim çektiğimiz sıkıntıları çekmemesi için, onların üniversite kapılarında özgürlük mücadelesi çekmemesi için çalışacağız. Bu ülkede Alevi olduğunu söyleyemeyen vatandaşlarımız vardı. Ana dilini konuşmaktan çekinen kardeşlerimiz vardı. Biz bunların hepsini hamdolsun olması gereken noktaya getirdik" şeklinde konuştu.

'OĞLU OLDUĞUM İÇİN KENDİMİ ÇOK ŞANSLI HİSSEDİYORUM'

Programda konuşan İlim Yayma Cemiyeti Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan'ın evladı olarak bu duygu nasıl bir şeydir? sorusuna, "Çok güzel bir duygu. Sadece oğlu olarak değil, gerçekten Türkiye'yi izleyen birisi olarak da kendimi çok şanslı hissediyorum. Neden? Gerçekten Tayyip Erdoğan zamanında yaşayanlar diye bir kavram olacak. Tayyip Erdoğan'dan sonra anlatacaklar, herkes böyle ağzını açıp dinleyecek. 'Vay be siz gördünüz mü? Gerçekten siz onun teşkilatında mıydınız?' diyecekler. 'Hiç elini tuttun mu?' diyecekler. Gerçekten Tayyip Erdoğan tarihimiz açısından öyle biri. Ben inanın bunları söylerken babamı anlattığımı düşünerek söylemiyorum. Gerçekten ben bir tarihi figürü anlatan bir siyaset bilimci, iktisatçı, ekonomist, akademisyen gibi hissediyorum kendimi. Çok şanslıyız. O anlamda ben oğlu olduğum için, daha çok gördüğüm ve zaman geçirdiğim için de kendimi gerçekten çok şanslı hissediyorum" dedi.

100 MAHALLE BAŞKANI UMREYE GİTMEYE HAK KAZANDI

Kamp programı 'Her Mahallesiyle, Her Hikayesiyle İstanbul' anlayışı doğrultusunda mahalle ölçeğindeki çalışmaları güçlendirme ve İstanbul'un her noktasında daha etkin bir teşkilat performansı ortaya koyma hedefiyle tamamlandı. Programın sonunda gerçekleştirilen çekilişle, İstanbul'un 39 ilçesinden toplam 100 mahalle başkanının umreye gitmeye hak kazandığı açıklandı.