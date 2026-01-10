Haberler

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Basın Emekçilerine Vefa

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Basın Emekçilerine Vefa

AK Parti İstanbul Başkanlığı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen programda, basın mensuplarının toplumsal katkılarına vurgu yapıldı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, gazeteciliği toplumun vicdanını koruyan bir meslek olarak tanımlarken, gazetecilere yönelik saldırıları kınadı. Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar ise basının özgür ve güçlü yapısını koruma kararlılığını ifade etti.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla AK Parti İstanbul Başkanlığı'nda program düzenlendi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile AK Parti Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, gazeteciliğin toplumsal sorumluluğuna, basın özgürlüğüne ve görev başında hayatını kaybeden gazetecilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile AK Parti Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Programda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, gazeteciliğin toplumun vicdanını koruyan, hakikatin sesi olan kutsal mesleklerden biri olduğunu vurguladı. Öğretmenlik ve doktorluk gibi topluma doğrudan katkı sunan gazeteciliğin, polislik ve askerlik gibi zaman zaman hayatı riske atmayı gerektiren bir meslek olduğunu ifade eden Özdemir, "Gerçeği savunmak, hakikatin sesi olmak toplumun vicdanını korumaktır. Gazze başta olmak üzere dünyanın birçok noktasında görev yaparken hayatını kaybeden basın şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" dedi.

Türkiye'de yerel ve ulusal basının sergilediği duruşun, zor bir dönemden geçilen dünyada birlik ve beraberliği güçlendirdiğini belirten Özdemir, Suriye ve Filistin'de görev yapan gazetecilere de selam gönderdi. Özdemir, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında çok sayıda gazetecinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, basın camiasına başsağlığı dileklerini iletti.

'BASININ ÖZGÜR VE GÜÇLÜ YAPISINI KORUMAYA KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ'

AK Parti Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar ise konuşmasında basın emekçilerinin fedakarlıkla görev yaptığını vurguladı. Acar, "Soğuk kış günlerinde, afet bölgelerinde, adliye koridorlarında, meydanlarda büyük bir özveriyle çalışan sizlersiniz" dedi. Geride kalan yılın basın mensupları açısından zor bir yıl olduğunu ifade eden Acar, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yüzlerce gazetecinin hayatını kaybettiğini belirtti. Bu durumun, hakikatin susturulmak istendiğinin en somut göstergesi olduğunu söyleyen Acar, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde zulme karşı hakkın ve hakikatin savunucusu olmaya devam ettiğini dile getirdi. Bilgi kirliliği ve dezenformasyonun arttığı bir çağda yerel ve ulusal basının etik duruşunun büyük önem taşıdığını vurgulayan Acar, "Basını zayıflatmaya yönelik her girişim halkın haber alma hakkına ve demokrasinin bağışıklık sistemine yapılan bir saldırıdır. AK Parti olarak basının özgür ve güçlü yapısını korumaya kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.

