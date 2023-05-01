AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Ahmet Hamdi Çamlı: 'Muhalefetten AK Parti tabanına doğru kayma var'

Ak Parti İstanbul 2'inci Bölge Milletvekili Adayı Ahmet Hamdi Çamlı, Sultangazi'de esnaf ziyaretleri sonrası yaptığı değerlendirmede, 'Muhalefetten AK Parti tabanına doğru kayma var' dedi.

AK Parti 2'nci Bölge Milletvekili Adayı Ahmet Hamdi Çamlı, Sultangazi'de esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Ziyaretlerinde destek talep eden Çamlı, 'Asrın seçimi olarak nitelendirilen bu seçimin sonuçlarının da asrın seçimine uygun olacağını düşünüyorum. Muhalefet diye değerlendirdiğimiz bugünkü partilerin tamamının tabanında bir çöküş ve memnuniyetsizlik var. Bizim Cumhur İttifakı mahallesinde de bir coşku, heyecan görüyoruz. Muhalefetten AK Parti tabanına doğru kayma var. Bunu herkes tespit edebilir. 14 Mayıs akşamı Türkiye'de çok ciddi bir değişim yaşanacağına inanıyorum. Muhalefetin silineceğini ve bir daha bu tip muhalif tarzının Türkiye'de yaşanmayacağını düşünüyorum' diye konuştu.