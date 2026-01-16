Haberler

AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Ersin Kasap, Yeşilay'ı ziyaret etti

AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Ersin Kasap ve yönetimi, Samsun Yeşilay Şube Başkanı Emre Güneş'i ziyaret ederek bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık ve eğitim faaliyetlerini görüştü.

Ak Parti İlkadım İlçe Başkanı Ersin Kasap ve yönetim kurulu üyeleri, Samsun Yeşilay Şube Başkanı Emre Güneş'i ziyaret etti.

Kasap, AK Parti İlkadım İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevgi Çakır, İlkadım İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hasancan Esad ve yönetim kurulu üyeleri ile Güneş'e ziyarette bulundu.

Ziyarette, 2026 Bağımsızlık Yılı kapsamında bağımlılıklarla mücadelede yürütülebilecek farkındalık ve eğitim faaliyetleri ele alındı, özellikle gençler, aileler ve toplumun farklı kesimlerine yönelik planlanabilecek bilinçlendirme çalışmalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
