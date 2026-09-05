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Üsküdar'da başkanvekili seçimi 8 Eylül'e ertelendi

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- "Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimi için Cumhur İttifakımızın 21 meclis üyesiyle Meclis'te yerimizi aldık. Ancak CHP'li ve Yeni Partili meclis üyelerinin seçime katılmaması nedeniyle, seçim 8 Eylül Salı gününe ertelendi"

AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu, CHP'li ve Yeni Partili belediye meclis üyelerinin katılmaması nedeniyle, Üsküdar Belediye Başkan Vekili'ni seçmek üzere yapılacak toplantının 8 Eylül'e ertelendiğini bildirdi.

Sarıcaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Belediye Meclisi'nde, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimi için Cumhur İttifakımızın 21 meclis üyesiyle Meclis'te yerimizi aldık. Ancak CHP'li ve Yeni Partili meclis üyelerinin seçime katılmaması nedeniyle, seçim 8 Eylül Salı gününe ertelendi. Bugün olduğu gibi salı günü de Üsküdarlı komşularımızın iradesini temsil etmek üzere Meclis'te hazır bulunacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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