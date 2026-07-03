AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir, partisinin Beykoz Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı Açıklaması

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, partisinin Beykoz İlçe Başkanlığınca düzenlenen Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Soğuksu Yücel Çelikbilek Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "teşkilat" gündemli toplantıda konuşan Özdemir, İstanbul'un 2019'dan beri kan kaybettiğini söyledi.

Ak Parti denildiğinde akla hizmet geldiğine vurgu yapan Özdemir, "2025 yılı faaliyet raporlarını incelediğimizde, İstanbul'daki belediyeler arasında en çok hizmet üreten ve ürettiği hizmetle oransal anlamda ilk 10'a giren belediyelerin 9'u AK Parti yönetimindeki belediye, 1'i ise kayyum yönetimindeki Esenyurt Belediyesi. Bu ilk 10'un içerisinde Cumhuriyet Halk Partisinin maalesef bir tane dahi belediyesini göremiyoruz. Gece ile gündüz gibi AK Parti belediyecilik anlayışıyla Cumhuriyet Halk Partisi belediyecilik anlayışı arasındaki farkı görüyoruz." diye konuştu.

Özdemir, "Kentsel dönüşüm alanında önemli çalışmaların altyapısı artık meyve vermeye başlamış durumda. İBB'nin kapattığı, çalıştıramadığı tesislerin Beykoz Belediyesi eliyle vatandaşımıza hizmet olarak dönmeye başladığı bir süreci de hamdolsun görüyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz." dedi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) ihmal ettiği dereleri İstanbul Valiliğinin de gayretleriyle Beykoz'da ıslah etmeye devam edeceklerini belirten Özdemir, Tokatköy kentsel dönüşüm çalışmalarında Beykozlulara yeni evlerini teslim ettiklerini dile getirdi.

Pazar günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte 1071 kişiye tapularını vereceklerini belirten Özdemir, "Beykoz'umuzda kronik olan, çözüme kavuşması gereken ne kadar problem ve sorun varsa tek tek, adım adım tespitler yapıldı. Çözülmesi adına büyük bir iradeyi inşallah koyduk, koymaya da devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti'ye katılan bağımsız Meclis Üyesi Gül'e rozetini Özdemir taktı

Konuşmanın ardından AK Parti'ye katılan bağımsız Meclis Üyesi Esengül Yılmaz Gül'e rozetini İl Başkanı Abdullah Özdemir taktı.

Toplantıya, İstanbul Milletvekili Ümmü Gülşen Öztürk, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ile partililer katıldı.

Programın ikinci bölümü basına kapalı gerçekleştirildi.