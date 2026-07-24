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AK Parti Hizan'da Temmuz Ayı Danışma Meclisi Toplantısı

AK Parti Hizan'da Temmuz Ayı Danışma Meclisi Toplantısı
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AK Parti Hizan İlçe Başkanlığınca "Temmuz Ayı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı" gerçekleştirildi.

Ak Parti Hizan İlçe Başkanlığınca "Temmuz Ayı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı" gerçekleştirildi.

Hizan Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Hizan Belediye Başkanı Yahya Şam, AK Parti Hizan İlçe Başkanı Kasım Özdemir, İl Genel Meclisi üyeleri, kadın kolları ve gençlik kolları teşkilatları ile parti teşkilatı üyeleri katıldı.

Toplantıda ilçede yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, teşkilat faaliyetleri ile önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar ele alındı.

Katılımcıların görüş ve önerilerini paylaştığı toplantı, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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